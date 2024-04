Le parole del direttore tecnico della Juventus: "Ringrazio Elkann per le parole, è un grande stimolo per dare il massimo. Ora siamo molto concentrati sul presente: siamo in linea con gli obiettivi stagionali e stiamo lavorando per questo. A fine anno ci sarà modo di capire quale sarà il futuro della Juventus: Allegri ha ancora un anno di contratto e sta facendo un grande lavoro, ci siederemo e parleremo insieme. Come ogni anno le valutazioni si fanno insieme all’allenatore… Mercato? Con Allegri abbiamo parlato di tanti calciatori per il futuro, ma il nostro budget sarà vincolato all’entrata in Champions e a qualche cessione. Ci sono troppe variabili per pianificare ora: stiamo ripartendo e ci vuole un po’ di pazienza"