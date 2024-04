Una doppietta di Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli, ferma la squadra di Calzona che aggancia la Lazio al 7° posto. Ovazione del 'Maradona' per Spalletti, presente allo stadio. In avvio ci provano Osimhen e Ostigard, gran gol di Politano. Osimhen spreca, Meret para il rigore di Soulé. Bravo Turati su Osimhen e Di Lorenzo, male Meret che regala l'1-1 a Cheddira. Ci pensa Osimhen per il vantaggio, ma Cheddira fa doppietta. Espulso Mario Rui nel finale

