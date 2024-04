Verona-Udinese, le probabili formazioni

Nella partita della 33^ giornata, Verona e Udinese cercano un successo fondamentale in chiave salvezza. La squadra di Baroni recupera Duda e dovrebbe rinunciare a Bonazzoli, mentre i bianconeri confermano la coppia Pereyra-Lucca in attacco. Match live oggi alle 20:45 su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251) e in streaming su NOW.

Due squadre che hanno l’obiettivo di uscire il prima possibile dalla zona salvezza. Il sabato della 33^ giornata di Serie A è caratterizzato dalla sfida tra Verona-Udinese, in programma al Bentegodi. Entrambe le squadre si trovano a 28 punti in classifica, in 15^ e 16^ posizione, con la zona retrocessione che dista solo un punto. Sarà possibile seguire il match oggi alle ore 20:45 su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4k (213) e Sky Sport (251) e in streaming su NOW.

Verona, fuori Bonazzoli in attacco Il Verona va a caccia della continuità. Dopo aver pareggiato in rimonta contro l’Atalanta, i gialloblù vogliono ottenere un successo che manca dalla partita con il Sassuolo di inizio marzo. Rispetto alla partita con i bergamaschi, Baroni dovrebbe effettuare due sostituzioni: il rientrante Duda e Serdar al posto di Silva e Bonazzoli. Confermata la linea difensiva con Centonze, Dawidowicz, Magnani e Cabal, davanti a Montipò. VERONA (4-2-3-1) probabile formazione: Montipò; Centronze, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin. All. Baroni

Udinese, confermata la formazione contro la Roma Dopo la partita sospesa con la Roma, l’Udinese scenderà in campo contro il Verona con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona a rischio retrocessione. Cioffi dovrebbe confermare gli stessi undici che hanno iniziato la partita con i giallorossi: gli infortuni di Giannetti, Lovric e Thauvin non lasciano all’allenatore dell’Udinese grandi spazi di manovra. Quindi spazio a Pérez, Bijol e Kristensen in difesa, Ehzibue e Kamara sugli esterni, a centrocampo Samardzic, Walace e Payero e in attacco Pereyra insieme a Lucca. UDINESE (3-5-2) probabile formazione: Okoye; Pérez, Bijol, Kristensen; Ehzibue, Samardzic, Walace, Payero, Kamara; Pereyra, Lucca. All. Cioffi

Baroni: "Classifica non rappresenta valore dell'Udinese" In conferenza stampa, Marco Baroni ha presentato la partita con l'Udinese: "Siamo consapevoli del nostro percorso, anche della difficoltà dell'incontro. Giochiamo contro una squadra forte con dei valori tecnici importanti, la classifica non rappresenta il valore dell'Udinese. Dobbiamo attenderci un avversario che sa ripartire con forza e con grande qualità. Queste sono partite in cui non puoi permetterti disattenzioni".