Punti in palio nella lotta al secondo posto nella sfida dello Stadium tra Juventus e Milan. Allegri sceglie Yildiz come partner di Vlahovic, da esterno destro agisce Weah con Cambiaso da mezzala. Pioli schiera Musah terzino. Nel riscaldamento out Maignan per un risentimento all'adduttore, gioca Sportiello. In avvio ci prova Vlahovic. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky