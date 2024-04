Per rincorrere il sogno Champions, Tudor recupera Felipe Anderson e conferma Castellanos in attacco con Luis Alberto e la novità Isaksen a sostegno. Guendouzi-Kamada coppia designata a centrocampo. Molto offensivo anche il Verona, a caccia di punti salvezza con Lazovic, Noslin e Mitrovic in appoggio alla punta Swiderski. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 251) e in streaming su NOW dalle 19.30. Disponibile su Sky Go, anche in HD