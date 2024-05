Termina con un pareggio per 1-1 il lunch match della 35^ giornata tra Cagliari e Lecce. Sbloccano il punteggio i padroni di casa con Yerry Mina che corregge in rete da pochi passi il tiro di Gaetano, ma lo stesso trequartista viene espulso dopo l'on field review prima dell'intervallo. Con gli avversari in 10, i salentini trovano la rete del pari nel finale grazie a Krstovic. Sfortunati poco dopo, con i legni colpiti da Baschirotto e Sansone di testa

