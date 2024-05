Anche De Rossi ha parlato prima della partita: "Europa League e campionato sono due storie e due percorsi diversi, la sconfitta col Leverkusen non cambia nulla nel nostro campionato e dobbiamo resettare. Le 11 partite in meno giocate dalla Juve? Un po' di stanchezza potrebbe esserci, dobbiamo sopperire con gli stimoli ma abbiamo il nostro pubblico che ci sostiene e cambi all'altezza. Baldanzi? Lui e Dybala hanno grandissima tecnica e sanno giocare bene tra le linee, dovranno dare palla e muoversi, perché non hanno la velocità per saltare l'uomo sullo scatto. Non possiamo attaccare la difesa della Juve in modo statico"