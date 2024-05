Succede di tutto a San Siro, 3-3 della squadra di Pioli alla sesta partita senza vittorie tra campionato e coppe. La sblocca Retegui su rigore per il fallo di Tomori su Vogliacco. Palo di Pulisic, fermato poi da Martinez. Pareggia Florenzi di testa su assist di Chukwueze, ma Ekuban non sbaglia per il vantaggio. Male Giroud che divora il 2-2, rimontano in tre minuti Gabbia e proprio il francese. L'autorete di Thiaw vale il definitivo pareggio

PAGELLE - CLASSIFICA