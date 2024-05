Nell'anticipo del sabato di campionato il Sassuolo riceve l'Inter campione d'Italia. Ballardini sceglie la difesa a 3 e in attacco si affida alla coppia Pinamonti-Laurienté. Inzaghi fa un po' di turnover e affianca Sanchez a Lautaro. Tra i pali c'è Audero, titolari anche Frattesi e Asllani. Diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW alle 20.45. Disponibile su Sky Go, anche in HD