Probabili formazioni Torino Bologna

La 35^giornata di serie A si apre con il match fra Torino e Bologna. Granata reduci dal ko di San Siro con l'Inter e ormai con speranze quasi nulle di arrivare nella zona Europa. Bologna invece lanciatissimo per conquistare un posto nella prossima Champions League. Il match si gioca di venerdì su richiesta del Torino che domani 4 maggio ha programmato la commemorazione del 75^anniversario della tragedia di Superga. La partita alle 20.45 live su Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

In conferenza stampa l'allenatore del Torino Ivan Juric ha confermato la sua soddisfazione per il primo tempo giocato a San Siro contro l'Inter. Dovrebbe però tornare alla difesa a 3 con Lovato out e l'utilizzo di Vojvoda . In attacco il solo Zapata con Vlasic e Ricci in posizione di trequartisti anche se l'opzione dei due attaccanti è possibile con Pellegri che insidia Sanabria per la titolarità. " Il Bologna è la squadra che mi ha impressionato di più , hanno uno spirito fantastico. Quando li vedo, sono davvero forti: dobbiamo affrontarli al massimo"

Bologna, Beukema squalificato in difesa Calafiori con Lucumi

E' il rush finale per centrare una qualificazione alla prossima Champions League che nessuno avrebbe pronosticato. Thiago Motta sente l'importanza del lavoro fatto e non nasconde la soddisfazione: "Siamo concentrati al massimo per affrontare una buonissima squadra, allenata molto bene da Juric e che vuole giocare a calcio, difendendo bene e prendendo pochi gol. Fieri di aver scritto la storia del club tornando in Europa dopo 22 anni e allo stesso tempo felici di poter provare ad andare in Champions”. Al posto dello squalificato Beukema gioca Calafiori in difesa in coppia con Lucumi

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Orsolini, El Azzouzi, Saelemaekers; Zirkzee All. Thiago Motta