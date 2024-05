Con un gol di Success al 92' l'Udinese strappa un prezioso pareggio casalingo contro un Napoli a cui la vittoria manca ormai dalla trasferta di Monza dello scorso 7 aprile. Nello stadio dove i campani hanno festeggiato lo scudetto, non basta il gol al 51' di Osimhen sull'assist di Politano. Friulani che restano così in corsa per la salvezza mentre è sempre più lontana la zona europea che conta per la squadra di Calzona

