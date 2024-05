Il Napoli vede sfumare il successo a Udine nei minuti di recupero. Osimhen sempre implacabile in zona gol ma è Lobotka, inesauribile in mezzo al campo, il migliore. Lindstrom non incide. Cannavaro indovina l'ingresso di Success. Male Lucca, si salvano Kristensen, Walace e Samardzic. Tutti i voti della sfida del Bluenergy