Sorpasso dell'Atalanta ai danni della Roma al quinto posto in classifica. La squadra di Gasp si aggiudica la gara del Gewiss per 2-1 grazie a un super primo tempo: due gol di CDK, un palo dello stesso belga e un altro palo di Koopmeiners. Nella ripresa la Roma accorcia con Pellegrini su rigore e prova tutte le strade per raggiungere un pareggio che, però, non arriva. Nerazzurri a +3 sui giallorossi con una gara in meno. Bologna e Juve aritmeticamente in Champions

