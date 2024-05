Per quanto riguarda le formazioni di oggi, non partirà titolare Matías Vecino che è arrivato a quota cinque reti in 28 partite in questo campionato e, dovesse segnare ancora, eguaglierebbe quanto accumulato dal 2019/20 fino al 2022/23 con le maglie di Inter e Lazio (sei gol in 77 presenze in Serie A). I NUMERI E LE STATISTICHE DI VECINO IN QUESTA STAGIONE