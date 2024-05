Solo pari per la Juve (il quinto di fila) contro una già retrocessa Salernitana, che ha anche la chance per la vittoria all'ultimo secondo con Basic. Sblocca Pierozzi nel primo tempo, Rabiot pareggia al 91' dopo tre legni colpiti dai bianconeri. Champions non ancora aritmetica per Allegri, ma lo sarebbe in caso di insuccesso della Roma a Bergamo

