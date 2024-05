Nel giorno in cui si celebra la grande Lazio campione d'Italia nel 1974, i biancocelesti si regalano l'Europa aritmetica vincendo per 2-0 contro l'Empoli. Toscani autori comunque di un'ottima partita, fermati soltanto da uno strepitoso Mandas. Decidono le reti di Patric nel primo tempo sull'assist di Zaccagni e quella di Vecino allo scedere servito da Pedro. La squadra di Nicola a quota 32 punti in lotta per non retrocedere

