Finisce 0-2 allo stadio Maradona tra Napoli e Bologna. Nella squadra di Calzona non si salva nessuno: tutti sotto la sufficienza, con i voti più bassi per Politano e Kvara. Al contrario, giudizi positivi per tutto il Bologna: il migliore è Posch, autore del raddoppio, benissimo anche Calafiori e Ravaglia (che para un rigore a Politano). Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Dario Massara

NAPOLI-BOLOGNA, LA CRONACA