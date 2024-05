Inizia l'ultima giornata del campionato di Serie A. Ranieri saluta il Cagliari dopo la salvezza. La Fiorentina può blindare un posto in Europa in attesa della finale di Conference. Italiano rilancia Bonaventura in mezzo al campo. Nel tridente dietro a Belotti c'è Castrovilli, iniziale riposo per Nico Gonzalez. Diretta sull'app DAZN e ZONA DAZN, disponibile sul canale 214 del telecomando Sky, alle 20.45