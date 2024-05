Gli azzurri chiudono la stagione al 'Maradona' con un pareggio senza gol, risultato che vale il 10° posto finale e l'esclusione dalle coppe europee come non accadeva da 14 anni. Nel primo tempo palo di Dorgu e chance per Simeone. Nella ripresa ci provano il neoentrato Ngonge e Kvaratskhelia, palo anche di Cajuste. Sfortunato Ngonge fermato dalla traversa, entra anche Osimhen ma il risultato non cambia

