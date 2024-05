L'Inter campione d'Italia chiude il suo campionato con un pareggio per 2-2 al Bentegodi contro il Verona. Il primo gol dell'era Oaktree lo firma Arnautovic che sblocca in avvio approfittando di un errore di Coppola. L'Hellas rimonta tra il 16' e il 37' con Noslin e Suslov, entrambi perfetti col mancino incrociato. Per i nerazzurri è ancora Arnautovic ad andare a segno sulla sponda di Frattesi: finisce con un punto a testa

