La squadra di Di Francesco perde lo scontro diretto contro l'Udinese e retrocede in Serie B in virtù del clamoroso successo in extremis dell'Empoli (contro la Roma). Sfortunati i ciociari che colpiscono una traversa nel primo tempo con Soulé e un palo con Brescianini, ma a un quarto d'ora dal termine il mancino di Davis regala la salvezza ai friulani

