Il derby finisce nelle mani dell'Inter che impone una pesante lezione ai cugini, battendo 5-1 i rossoneri. Subito in discesa la partita per la squadra di Inzaghi, avanzi grazie a Mkhitaryan che corregge in rete il tiro di Dimarco. Un destro a giro meraviglioso vale il raddoppio di Thuram, poi a inizio ripresa Leao riaccende le speranze del Milan, ma ci pensa sempre l'armeno a rimettere le cose a posto per i suoi. Nel finale l'ex Calhanoglu segna su rigore, Frattesi nel recupero completa l'opera

PAGELLE - CLASSIFICA