Garcia sceglie Elmas nel tridente con Osimhen e Kvaratskhelia. Panchina per il recuperato Politano, Raspadori e Lindstrom. Dietro spazio dall'inizio per Ostigard e Mario Rui. Gilardino passa al 4-4-2 con De Winter e Martin terzini, davanti c'è la coppia Gudmundsson-Retegui. Diretta alle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD

