Serie A

Finisce in pareggio la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Monza. Al gol del vantaggio firmato da Immobile su calcio di rigore, ha risposto l'ex Inter Gagliardini. I biancocelesti non partivano così male in campionato dalla stagione 2001-02: in classifica 4 punti dopo le prime cinque giornate per la squadra di Sarri. I voti di Andrea Marinozzi