Le probabili formazioni di Lecce–Genoa Lecce VS Genoa 4-3-3 4-4-2 Titolari 30 Falcone W. 17 Gendrey V. 5 Pongracic M. 29 Blin A. 25 Gallo A. 8 Rafia H. 20 Ramadani Y. 16 González J. 7 Almqvist P. 9 Krstovic N. 27 Strefezza G. 1 Martínez J. 4 De Winter K. 13 Bani M. 5 Dragusin R. 3 Martín A. 20 Sabelli S. 8 Strootman K. 47 Badelj M. 32 Frendrup M. 11 Gudmundsson A. 19 Retegui M. Riserve Brancolini, Venuti, Dorgu, Smajlovic, Berisha, Oudin, Corfitzen, Touba, Kaba, Sansone, Burnete, Piccoli Leali, Biraschi, Matturro, Hefti, Malinovskyi, Melegoni, Vasquez, Thorsby, Aramu, Coda, Jagiello, Puscas, Ekuban, Yalcin In dubbio - - Squalificati Baschirotto - Indisponibili Dermaku, Banda Messias, Pajac, Vogliacco Allenatore Roberto D'Aversa Alberto Gilardino

Lecce-Genoa, tante assenze per entrambe le squadre. Le probabili

Il secondo anticipo del venerdì è quello tra Lecce e Genoa. Diverse assenze per entrambi gli allenatori. I giallorossi devono fare a meno di Baschirotto (squalificato) e Banda infortunato, mentre gli ospiti non avranno a disposizione Messias e Vogliacco. Partita visibile su Sky Sport Calcio alle 20.45 LA PRESENTAZIONE DELLA 5^ GIORNATA DI SERIE A

Il secondo anticipo del venerdì di Serie A va in scena alle 20.45 allo stadio Via del Mare di Lecce, dove i padroni di casa attendono il Genoa di Alberto Gilardino. Ancora imbattuti i giallorossi, che nelle prime 4 giornate di campionato hanno raccolto 8 punti. Ospiti che dopo il successo sul campo della Lazio, sono reduci dalla sconfitta sul campo del Torino nei minuti finali e dal pareggio subito in rimonta dal Napoli.

Lecce, out Baschirotto e Banda "Il Genoa ha investito tanto sul mercato e contro il Napoli lo ha dimostrato". Inizia così la conferenza stampa di Roberto D'Aversa, che poi aggiunge: "È una partita fondamentale per il nostro percorso, è uno scontro salvezza". E sulle assenze: "Fuori Banda e Baschirotto, ballottaggio tra Touba e Blin. Sansone? Dobbiamo evitare infortuni, ha pochi minuti nelle gambe". 4-3-3 con Falcone tra i pali. Difesa composta da Gendrey e Gallo sugli esterni, mentre Blin è in vantaggio per la sostituzione di Baschirotto accanto a Pongracic. Kaba, Ramadani e Rafia a centrocampo, mentre per il tridente offensivo spazio a Strefezza, Krstovic e Almqvist. LECCE (4-3-3), probabile formazione: Falcone; Gendrey, Pongracic, Blin, Gallo; Kaba, Ramadani, Rafia; Almqvist, Krstovic, Strefezza. All. D'Aversa