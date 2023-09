Al Via del Mare si sfidano Lecce e Genoa. D'Aversa sceglie Touba in difesa al posto dello squalificato Baschirotto. Gilardino opta per uno schieramento più accorto con Malinovskyi in panchina e il solo Gudmundsson in appoggio a Retegui. Krstovic ci prova subito, poi va vicino al gol alla metà del primo tempo. Diretta su Sky Sport Calcio e NOW TV. Disponibile su Sky Go, anche in HD