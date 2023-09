Pari senza reti all'U-Power Stadium di Monza tra i padroni di casa e il Bologna. Match equilibrato per tutti i 90' con i ragazzi di Palladino che si fanno preferire nel primo tempo quando al 15' viene annullato un gol a Dany Mota su splendido assist di Colpani per un fuorigioco millimetrico. Nella ripresa è invece il Bologna a recriminare per la rete annullata a Ferguson, lui di testa, a causa di un fallo precedente di Zirkzee su Caldirola. Nel finale rosso a Saelemaekers

