Non riesce a trovare la prima vittoria in campionato il Cagliari che perde 3-0 a Firenze e resta all'ultimo posto in classifica. La Fiorentina parte forte, segna al 3' con Nico Gonzalez e domina il primo tempo. Il raddoppio viola nasce da un cross di Kayode con sfortunata autorete di Dossena. Nella ripresa, il Cagliari prova a reagire e colpisce la traversa con Petagna. E' l'unico sussulto prima della terza rete viola segnata nel recupero da Nzola. Vince la Fiorentina che raggiunge a 14 Napoli e Juve

