Il Monza batte 1-0 il Sassuolo e torna a vincere dopo tre pareggi consecutivi. Dopo una prima frazione sotto tono e con diverse opportunità per i neroverdi, soprattutto con Laurienté e Berardi, i brianzoli vengono fuori nella ripresa e segnano il gol da tre punti con Colombo: l'attaccante vince un contrasto con Ruan, finta sul destro e firma la prima rete in campionato. Il forcing finale dei padroni di casa non cambia il risultato

