Torino e Verona si annullano in una gara senza grandi emozioni. Per i granata vanno vicino al gol Seck e Lazaro, fermati da Montipò; le migliori occasioni per l'Hellas vengono da un cross velenoso di Faraoni e da una rovesciata centrale di Djuric. Il Toro non vince da 3 partite, per il Verona resta il problema del gol, che manca da 4 partite (443 minuti)

