Occorreva dare continuità al successo con l'Atalanta, la Lazio trova una nuovo successo battendo il Sassuolo 2-0 al Mapei e sale a quota 13 in campionato. La squadra di Sarri (in tribuna) è dirompente nel primo tempo, colpisce un palo e segna con Felipe Anderson e Luis Alberto. Nella ripresa la formazione di Dionisi ci prova ma è sterile davanti. Cataldi colpisce un altro palo e Vecino fallisce il 3-0. Terzo successo di fila per i biancocelesti