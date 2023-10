La squadra di Inzaghi ritrova la vittoria e scavalca provvisoriamente in vetta il Milan impegnato domenica sera contro la Juventus. Primo tentativo di Thuram, Calhanoglu ci prova su punizione. Sommer salva su Seck e Pellegri. Dopo l'intervallo grave infortunio per Schuurs. Il neoentrato Dumfries impiega 2' per servire l'assist del vantaggio a Thuram. Raddoppia il solito Lautaro, la chiude Calhanoglu su rigore

