La sfida del Mapei chiude il sabato della nona giornata del campionato di Serie A. Il Sassuolo ospita la Lazio. Dionisi manda in campo dal 1' Castillejo insieme a Berardi e Laurienté sulla trequarti. Sarri sceglie Castellanos come sostituto di Immobile che è in panchina. Guendouzi dal 1'. Diretta su Sky Sport Calcio (canale 202) e in streaming su NOW. La partita è disponibile anche in 4K sul canale 214