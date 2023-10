Verona-Napoli 1-3: video, gol e highlights

Il Napoli torna a vincere in campionato segnandone tre in casa del Verona. Prima pericolosi Politano e Raspadori. Proprio Politano sblocca al 27' su assist di Raspadori. Nel finale di tempo segna Kvara per il 2-0. Ancora Kvaratskhelia fa 3-0 nella ripresa sempre su assist di Politano, il secondo di giornata. Poco dopo Lazovic prova a riaprire tutto, ma a vincere è la squadra di Garcia

