Probabili formazioni di Lecce-Atalanta

Gasperini deve rinunciare a Kolasinac, uscito acciaccato dalla finale di Supercoppa Europea contro il Real Madrid: al suo posto dovrebbe arretrare De Roon, favorito su Godfrey. Possibile esordio da titolare per Retegui in attacco supportato da De Ketelaere e Lookman. Lecce con i nuovi acquisti Gaspar, Pierret, Morente e Marchwinski dal primo minuto. Il match è in programma lunedì 19 agosto alle 18:30 su Sky Sport Uno ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

Inizia il campionato anche per Lecce e Atalanta che si sfidano al Via del Mare lunedì 19 agosto alle 18.30. Match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. I bergamaschi vogliono riscattare la sconfitta in Supercoppa contro il Real Madrid, mentre i padroni di casa puntano a ben figurare davanti al proprio pubblico.

Krstovic guida l’attacco di Gotti Diverse novità per il Lecce di Gotti che manda subito in campo alcuni nuovi acquisti. Uno di questi è Kialonda Gaspar che affiancherà Baschirotto al centro della difesa. Gendrey e Gallo completano il reparto sugli esterni. Il francese Pierret giocherà accanto a Ramadani in mediana, mentre Tete Morente, Marchwinski e Dorgu comporranno il terzetto di trequartisti dietro l’unica punta Krstovic. Dalla panchina Banda e Oudin. LECCE (4-2-3-1) probabile formazione: Falcone; Gendrey, Gaspar, Baschirotto, Gallo; Pierret, Ramadani; Morente, Marchwinski, Dorgu; Krstovic. All. Gotti

Retegui titolare nell’attacco di Gasperini Dopo l’ottima partita, nonostante la sconfitta, contro il Real Madrid in Supercoppa, l’Atalanta di Gasperini esordisce in campionato. L’allenatore della Dea deve però fare a meno di Kolasinac, infortunato proprio a Varsavia. Al suo posto dovrebbe arretrare De Roon nel terzetto difensivo con Hien e Djmsiti a protezione di Carnesecchi che torna titolare al posto di Musso. Zappacosta e Ruggeri gli esterni a centrocampo, Pasalic ed Ederson in mezzo. Davanti chance per Retegui dal 1’, alle sue spalle De Ketelaere e Lookman. Ancora in dubbio Zaniolo a causa di una tendinite. ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Carnesecchi; De Roon, Hien, Djmsiti; Zappacosta, Ederson. Pasalic, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini