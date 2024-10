La squadra di Italiano ritrova la vittoria dopo tre pareggi consecutivi: decidono gli stessi marcatori dell'ultima sfida contro il Genoa. Sardi pericolosi in avvio, replica Orsolini che alla mezz'ora si divora il vantaggio. Lo stesso Orsolini non sbaglia al 36'. Il raddoppio lo firma Odgaard a inizio ripresa. Il Cagliari ci prova con Gaetano e Piccoli, ma il risultato non cambia: secondo stop di fila per i sardi

PAGELLE - CLASSIFICA