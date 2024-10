Con i gol di Lukaku e Kvaratskhelia in apertura e chiusura di primo tempo, il Napoli vince anche a San Siro contro il Milan e, aspettando la risposta delle inseguitrici, allunga ulteriormente in vetta alla classifica. Lukaku la sblocca dopo 5’, il Milan sfiora il pari con Musah ma prima dell’intervallo incassa il raddoppio di Kvara. Nella ripresa i rossoneri provano a riaprirla: il Var annulla un gol a Morata, Fonseca inserisce Leao e Pulisic (partiti in panchina) ma la difesa di Conte regge

