La squadra di Baroni sbanca Como vincendo con un netto 5-1 e aggancia al terzo posto della classifica Atalanta e Fiorentina a quota 19. Gara perfetta dei biancocelesti trascinati da un Castellanos che segna un gol per tempo, il primo su rigore. Prendono parte alla goleada anche Pedro, Patric e Tchaouna con quest'ultimo che si sblocca in maglia biancoceleste. Per il Como spettacolare rete in rovesciata di Mazzitelli. Espulsi Braunoder e Tavares

