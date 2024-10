La Fiorentina non si ferma e batte anche un buon Genoa (sotto gli occhi di Balotelli, non convocato): decide una zampata da attaccante in area di Gosens al 72'. Palladino è alla quarta vittoria di fila in campionato e sesta in tutte le competizioni: scavalca la Juve in classifica lasciando il Genoa di Gilardino all'ultimo posto

CLASSIFICA - PAGELLE