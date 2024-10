L'Inter risponde al successo di ieri del Napoli e vince 3-0 al Castellani. I nerazzurri giocano un'ora in superiorità numerica per l'espulsione a Goglichidze e ne approfittano nella ripresa, andando in vantaggio con Frattesi: il centrocampista sblocca su deviazione, poi col destro segna anche la doppietta. Nei minuti finali il sinistro da record di Lautaro (miglior marcatore straniero del club) manda definitivamente ko l'Empoli

