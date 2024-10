Rodri ha ribaltato i pronostici delle ultime settimane e ha conquistato il Pallone d'Oro 2024. Ha preceduto il tridente del Real Madrid formato da Vinicius, Bellingham e Carvajal. Il club spagnolo non ha gradito la mancata vittoria del brasiliano, dato per favorito, e ha disertato la cerimonia con tutti i suoi candidati. Lautaro finisce 7°, mentre il compagno di squadra Calhanoglu chiude la top 20. Bene Lookman in 14^ posizione. I romanisti Hummels e Dovbyk si fanno compagnia al 29° posto

LA CLASSIFICA