Tra i giocatori italiani di Serie A che hanno segnato più di 10 gol tra tutte le competizioni a partire dalla scorsa stagione, Lorenzo Lucca (15 reti – settembre 2000) è il più giovane – l’attaccante dell’Udinese è andato in gol nell’ultimo turno di campionato e non ha mai segnato per due presenze consecutive in Serie A.