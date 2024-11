Entrambi i gol di Antonio Sanabria contro la Fiorentina in Serie A sono arrivati all’Olimpico Grande Torino nelle sole tre partite giocate in questo stadio dal paraguaiano contro i viola; l’attaccante granata non va a segno in casa in campionato dal 30 marzo contro il Monza (entrambi i suoi centri in questo torneo sono arrivati in trasferta).