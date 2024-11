La squadra di Gilardino passa al Tardini, ritrova la vittoria che mancava dallo scorso 28 agosto e aggancia gli emiliani abbandonando l'ultimo posto. Subito infortunio muscolare per Bernabé, sostituito da Haj Mohamed che ci prova. Mihaila vicino al vantaggio su punizione, attento Suzuki su Frendrup e Thorsby ma a salvarlo è il palo su Pinamonti. Annullato per fuorigioco il gol di Ekhator, che poi propizia la rete da tre punti di Pinamonti. All'86' debutto col Genoa per Balotelli

