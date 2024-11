Un anno dopo l'Italia è di nuovo in finale in Coppa Davis: l'avversaria per il titolo stavolta è l'Olanda, battuta pochi mesi fa nei gironi di Bologna. Gli azzurri andranno a caccia della seconda insalatiera consecutiva: l'ultimo back-to-back risale al 2013. La finale è in programma domenica alle 16, in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Tutto quello che c'è da sapere