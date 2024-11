Martedì c'è il Lipsia in Champions, ma la testa è al Bentegodi dove c'è qualche novità iniziale. Assente Lautaro per influenza: chi fa coppia con Thuram è Correa che la spunta su Taremi e Arnautovic. In mezzo ecco Asllani (al posto dell'indisponibile Calhanoglu) e Carlos Augusto, che sostituisce Dimarco. In difesa maglia da titolare per Bisseck e non per Pavard