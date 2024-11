Zlatan Ibrahimovic ha parlato nel prepartita a Dazn, concentrandosi sugli attaccanti del Milan: "Sono sempre stato orgoglioso di Leao, l'ho conosciuto ragazzino e potenziale talento, ora è 'il' calciatore. Poi sappiamo che ci sono sempre momenti più o meno 'wow', bisogna cercare di fare in modo che quelli 'wow' siano più lunghi. E' uno dei calciatori più forti al mondo, lo sta dimostrando. Ancora non sa quanto è forte, quando lo capirà uscirà fuori. Si parla tanto di lui perché è il più forte di tutti: la domanda è quanto lo sa lui. Se glielo ricordo io? Non bisogna dirglielo ogni giorno, altrimenti si rilassa. Ma ognuno è diverso e fatto a modo suo, nel mio caso non mi serviva nessuno". Poi su Morata: "Siamo molto soddisfatti di lui, è un giocatore più di collettivo, non fa 50 gol all'anno ma è un leader che aiuta la squadra e non solo in campo"