Dopo la sconfitta casalinga in Champions, il Bologna vuole ripartire in campionato e ospita al Dall'Ara il Venezia. Italiano tiene fuori Orsolini, gioca Ndoye. Davanti confermato Castro come terminale offensivo. Di Francesco conferma Sverko in difesa, Pohjanpalo supportato da Oristanio e Busio. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Disponibile su Sky Go, anche in HD