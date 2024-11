Pareggio con brividi nel finale per Como e Monza. Match salvezza che finisce 1-1, con il colpo di testa di Engelhardt al 36' a spezzare l'equilibrio iniziale. Nella ripesa i biancorossi partono meglio e conquistano un rigore per un tocco di braccio di Paz in area: Caprari spiazza Reina al 54' e riporta il risultato in parità. Nei minuti di recupero chance per entrambe le squadre: al 93' il palo esterno di Djuric, al 95' il colpo di testa di Belotti fuori di centimetri

