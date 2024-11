Fonseca fa 6 cambi rispetto alla partita contro lo Slovan Bratislava (ma solo uno rispetto alla Juve, col ritorno di Pulisic). In difesa davanti a Maignan tornano titolari Gabbia e Thiaw in mezzo ed Emerson a destra. Completa la linea Theo Hernandez. Confermata la linea mediana con Fofana-Reijnders, mentre in attacco cambia tutto tranne Pulisic. Morata, che era squalificato in Champions, si riprende il posto in attacco e alle sue spalle, assieme all’americano, tornano dal 1’ Leao e Musah, riproposto titolare in quella posizione per la seconda gara di fila in campionato dopo quella con la Juventus





MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Thiaw, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders,; Musah, Pulisic, Leao; Morata.All. Fonseca